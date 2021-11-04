شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجيء.. زعيم كوريا الشمالية يزيل صور والده وجده من المباني الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق الحرير

تفاجأ الكوريون في كوريا الشمالية بقرار غير متوقع من زعيم البلاد كيم جونغ أون.

ونقلت صحيفة التايمز البريطانية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أزال صور والده وجده من المباني الرسمية.

وقالت الصحيفة إن هذه التغييرات “غير مسبوقة”، وتشير إلى أن الزعيم الكوري واثق جدا من سلطته.

وبحسب الصحيفة فإن قرار كيم جونغ أون، يأتي ضمن محاولة للانفصال عن ظل أسلافه المبجلين والتأكيد على مؤهلاته كقائد بطل في البلاد.

وأوضحت أنه يتم استخدام مصطلح الأيديولوجية الجديدة “الكيمجونغونية” في الدوائر الحكومية.

ولا يصف المصطلح الجديد “الكيمجونغونية” فكرة سياسية محددة، وربما لا يكون أكثر من تأكيد على عظمة كيم وحكمته.

كما بدأت وسائل الإعلام الحكومية تشير إلى كيم على أنه “القائد العظيم”، وهو المصطلح الذي كان يطلق في السابق على جده كيم إيل سونغ.