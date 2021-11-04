شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية اللبنانية»: ندين المحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة. وأكدت تضامنها مع المملكة في وجه أيّ اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنييها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية. كما أكدت على تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعباً وحكومةً.

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