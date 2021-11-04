شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لـ«ميقاتي» بعد عودته للبنان: اتفقت مع الرئيس عون على حل الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت الرئاسة اللبنانية إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أكد أنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية.

وأضاف ميقاتي: “وضعت الرئيس عون بالأجواء التي أحاطت زيارتي الى غلاسكو واجتماعاتي مع مختلف الجهات الدولية”.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بعبدا، وجرى عرض لآخر المستجدات على الساحتين الداخلية والإقليمية، لا سيما عقب ما تعانيه لبنان من أزمة بسبب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.