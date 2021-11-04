شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: انبعاثات الكربون العالمية ترتفع لمستويات ما قبل الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت دراسة نشرت اليوم الخميس أن انبعاثات الكربون العالمية ارتفعت مقتربة من مستوياتها قبل جائحة فيروس كورونا مع زيادة انبعاثات الفحم والغاز الطبيعي في قطاعي الطاقة والصناعة رغم بقاء انبعاثات وسائل المواصلات منخفضة.

وقال بيير فردلينجستاين الباحث بجامعة إكستر والمعد الرئيسي للدراسة "كنا نتوقع ارتفاعا. ما أدهشنا هو كثافة وسرعة هذا الارتفاع".

وانخفضت الانبعاثات في عام 2020 إلى مستوى قياسي بلغ 1.9 مليار طن أي بنسبة 5.4 بالمئة مع حالات الإغلاق وتوقف النشاط الاقتصادي. ويتوقع التقرير الجديد الصادر عن مشروع الكربون العالمي أن ترتفع الانبعاثات بنسبة 4.9 بالمئة هذا العام.

وتوقعت الدراسة أن يبلغ إجمالي الانبعاثات العالمية هذا العام 36.4 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.