شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: يتعين ألا ترسل أوروبا إشارات خاطئة بشأن تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إنه ينبغي ألا ترسل أوروبا إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية في تايوان وإلا فإنها تخاطر بإلحاق ضرر بالعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بعد اجتماع وفد من البرلمان الأوروبي مع الرئيسة التايوانية تساي إينج وين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين في إفادة صحفية أن على الجانب الأوروبي إصلاح هذا الخطأ.

ويزور أول وفد رسمي من برلمان الاتحاد الأوروبي تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها.

وتستغرق الزيارة ثلاثة أيام.