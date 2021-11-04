بالفيديو.. محمد رمضان يفجر أزمة بالسعودية بظهور شبه عاري

هذا التصرف الذي يعتبره محمد رمضان ضمن نطاق الاستعراض استفز الجمهور وفئة كبيرة من اهل الخليج والسعوديين خصوصاً واعتبروا ان طريقة ارتداء العقال والرقص به ليس تصرفاً مقبولاً ولا بد من لفت نظر محمد الى اللوحات الاستعراضية التي سيقدمها قبل حفله منعاً من لوقوع بهذا الخطأ مجدداً.

وتسائل الجمهور، "هل سيتم اتخاذ اي اجراء بحقه بعد تصرفه الاخير".؟



