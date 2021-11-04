انت الان تتابع خبر بالفيديو.. محمد رمضان يفجر أزمة بالسعودية بظهور شبه عاري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أثار الفنان المصري محمد رمضان، الجدل خلال حفله الذي أحياه في السعودية اذ ارتدى العقال السعودي الذي يرتديه الملوك خلال تأديته أغنية "الملك" وهو عاري الصدر.
هذا التصرف الذي يعتبره محمد رمضان ضمن نطاق الاستعراض استفز الجمهور وفئة كبيرة من اهل الخليج والسعوديين خصوصاً واعتبروا ان طريقة ارتداء العقال والرقص به ليس تصرفاً مقبولاً ولا بد من لفت نظر محمد الى اللوحات الاستعراضية التي سيقدمها قبل حفله منعاً من لوقوع بهذا الخطأ مجدداً.
وتسائل الجمهور، "هل سيتم اتخاذ اي اجراء بحقه بعد تصرفه الاخير".؟