انقذوا مرضى الثلاسيميا هاشتاك يتصدر تويتر.. ما قصته؟

بغداد - ياسين صفوان - تصدر هاشتاك انقذوا مرضى الثلاسيميا منصة تويتر وذلك لما يمر به من ظروف صحية صعبة بسبب نقص الأدوية اللازمة لعلاجهم.

حيث لاقى الهاشتاك تفاعلا واسعا من المغردين تضامنا مع المرضى والمطالبة بتوفير احتياجاتهم اللازمة.

ومرض الثلاسيميا هو اضطراب وراثي في خلايا الدم، ويوصف بانخفاض مستوى الهيموجلوبين وانخفاض عدد كريات الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي، ويرجع السبب في ظهور أعراض الأنيميا كالإجهاد والتعب وغيرها إلى نقص الهيموجلوبين وهي المادة الموجودة في خلايا الدم الحمراء والمسؤولة عن حمل الأكسجين.

ويحدث مرض الثلاسيميا بسبب تغيرات جينية في الحمض النووي للخلايا المكوّنة للهيموجلوبين، وتنتقل هذه الطفرة وراثيًّا من الآباء إلى الأبناء.يتسبب حدوث الطفرات الجينية في تعطيل إنتاج الهيموجلوبين الطبيعي، وبالتالي فإن انخفاض مستويات الهيموجلوبين، وارتفاع معدل تلف خلايا الدم الحمراء، (وهو ما يحدث لدى مرضى الثلاسيميا) يؤدي إلى ظهور أعراض فقر الدم.