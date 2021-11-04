عاجل.. اجتماع أفريقي مرتقب لبحث الأزمة في إثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعت أوغندا إلى اجتماع لزعماء دول تكتل شرق القارة يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لبحث الصراع في إثيوبيا.



وقال مسؤول كبير بوزارة الشؤون الخارجية الأوغندية اليوم الخميس إن الرئيس يوويري موسيفيني دعا إلى عقد اجتماع لزعماء دول تكتل شرق أفريقيا يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال أوكيلو أوريم وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية لوكالة رويترز إن "الرئيس موسيفيني على اتصال برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن الوضع الراهن في بلاده".

وأعرب الرئيس الأوغندي عن قلقه إزاء رفض جبهة تحرير تجراي- التي صنفتها أديس أبابا إرهابية- في الانخراط في مفاوضات والتوصل لوقف لإطلاق النار.