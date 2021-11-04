عاجل.. "المفوضية الأوروبية" تشيد بجهود الإمارات في حماية الطفل وتمكين المرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشادت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للديمقراطية والديموغرافيا، دبرافكا سويكا، بجهود الإمارات لإنفاذ القانون بشأن إساءة معاملة الأطفال.



وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إن الاتحاد الأوروبي يسعى نحو شراكة وثيقة مع دولة الإمارات بشأن تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتمكين المرأة والشباب، وحماية الأطفال.

وأكدت المسؤولة الأوروبية - خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي - فاعلية قانون حقوق الطفل الإماراتي " قانون وديمة".

وقالت إن "قانون وديمة" له أهداف مشابهة للغاية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي حول حماية الطفل، مشيرة إلى أنه داخل الاتحاد الأوروبي يجري التعامل بفاعلية مع قضايا عدم المساواة والاستبعاد الاقتصادي الاجتماعي مع الالتزام بالمساعدة في انتشال الأطفال وأسرهم من الفقر.

وتابعت أن قانون حقوق الطفل الإماراتي يحمي الأطفال من جميع أشكال الإهمال والاستغلال والانتهاكات الجسدية والنفسية وكذلك الحال مع استراتيجية حقوق الطفل في الاتحاد الأوروبي، على حد تعبيرها.

وأضافت: "وضعنا إجراءات ومبادرات ملموسة تعزز من حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، سواءً في المجال العام أو في المجال الخاص، عبر الإنترنت وخارجه. وهذا يشمل أيضًا العنف المنزلي، الذي زاد خلال وباء كوفيد - 19 بسبب القيود المفروضة على الحركة خارج المنزل. سنقترح أيضًا مبادرة جديدة لأنظمة حماية الطفل المتكاملة. فالعديد من الأطفال في العالم لا يزالون يعانون من العنف. ولا شك أن هذا أمر غير مقبول في أي مجتمع".

إشادة بإجراءات ملموسة في الإمارات

وشددت سويكا على أهمية حصول دولة الإمارات على مقعد في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن الإمارات شريك مهم للاتحاد الأوروبي لتعزيز التشاركية والمبادرات الدولية متعددة الأطراف.

وأضافت أن تحديات القرن الحادي والعشرين تتطلب المزيد من الحوكمة المتعددة الأطراف والتعاون الدولي.

وأشارت إلى أن مشاركة الاتحاد الأوروبي في إكسبو 2020 تبرز أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030 ومن ضمنها تعزيز التنمية المستدامة وتمكين المرأة والشباب.

وأعربت عن سعادتها لكون تمكين الشباب يشكل موضوعًا رئيسيًا لإكسبو 2020 ، مع وجود جناح خاص مخصص لذلك.

وسلطت الضوء على إمكانية استفادة الشباب الإماراتي من برنامج الماجستير والدكتوراه "إيراسموس موندوس" وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي غايته تقوية التعاون الأوروبي والروابط الدولية في ميدان التعليم العالي عبر دعم شهادات الماجستير والدكتوراه الأوروبية من المستوى الرفيع، والسماح لطلاب العالم بأسره لتعزيز دراساتهم الأكاديمية.

وأشادت سويكا ببراعة دولة الإمارات في تنظيم الأحداث العالمية مثل إكسبو 2020 دبي ، مشيدة بالجهود المبذولة في احتواء الجائحة.

وقالت: "سعيدة برؤية معدلات الإصابة المنخفضة ومعدلات التطعيم المرتفعة في الإمارات العربية المتحدة وآمل أن يستمر هذا الواقع لضمان العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية من خلال ضمان توافر اللقاحات عالميًا. يجب علينا جميعًا أن نبذل قصاري جهدنا للمساعدة في تسريع عملية توزيع اللقاحات عالميا."