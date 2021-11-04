شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى شروط سماح البنك المركزى لأى شخص بإصدار تفويض بالخصم المباشر وفقا للقانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، لأى شخص إصدار تفويض بالخصم مباشر وفاءً لمدفوعات مستقبلية على أن يضمن من أصدر تفويض الخصم المباشر الوفاء بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به طبقاً للتعليمات المبينة به، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

ونصت المادة رقم 200 من قانون البنك المركزى على أنه يجوز لأى شخص إصدار تفويض بالخصم مباشر وفاءً لمدفوعات مستقبلية .

ويضمن من أصدر تفويض الخصم المباشر الوفاء بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به طبقاً للتعليمات المبينة به، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك .

ولا يجوز الامتناع عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر متى كان لدى الجهة المسحوب عليها مقابل وفاء ولو انقضی میعاد تقديمه، وفى حالة امتناع الجهة المسحوب عليها عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر يجب عليها إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببیان مكتوب يصدر عنها يتضمن قيمته وتوقيت تقديمه، وتسرى على أمر الخصم المباشر فيما لم يرد في شأنه حكم خاص في هذه المادة.