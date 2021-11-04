شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تضخ 1.5 مليار جنيه لتطوير خدمات الاتصالات بالقرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت مبادرة حياة كريمة 1.5 مليار جنيه تطوير خدمات الاتصالات فى القرى بالمحافظات المختلفة، حيث سيتم تزويد عدد كبير من القرى بخدمات الجيل الرابع، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الاتصالات.

وتتضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، تطوير 1443 تجمعا ريفيا بـ 20 محافظة يتضمن 51 مركزا، وتضمنت ضخ 150 مليار جنيه ليستفيد منها 18 مليون مواطن، بجانب تطوير البنية التحتية وتخفيف معدلات الفقر، وإقامة مناطق صناعية لتعزيز المشروعات الصغيرة .

وتسعى مبادرة حياة كريمة في تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية بعدما كانت العزلة والتهميش هي عنوان ما يعيشه المواطنون في الكثير من المدن والقرى بمختلف المحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد وسيناء والوادي الجديد؛ واستطاعت مبادرة حياة كريمة تحقيق هذه المساواة بين المواطنين، وألا تقتصر التنمية على العاصمة وعدد محدود من المحافظات، مما يسهم في الحد من التفاوتات الاجتماعية وعدم المساواة والإقصاء والتهميش، وضمان حصول المواطنين من مختلف الخلفيات على فرص حياة مماثلة.