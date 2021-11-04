وزير خارجية لبنان بعد لقاء عون: موقفنا واحد تجاه العلاقات مع السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، موقف بلاده الموحد حيال العلاقات مع المملكة العربية السعودية وضرورة قيام أفضل العلاقات معها وذلك عقب الضجة التي أثارتها تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حيال اليمن، والتي اعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات.

وقال بوحبيب بعد لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأربعاء: "ما حصل خلال الأيام الماضية يجب ان يقف عند حد تغليب المصلحة العربية المشتركة، وعدم صب الزيت على النار، لا سيما وأن لبنان ما كان يوما إلا نصير الدول العربية الشقيقة كلها ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة".

وتابع: "لبنان الذي عمل دائماً من اجل تحقيق التضامن بين الدول العربية، ودفع غالياً ثمن هذا الخيار خلال الأعوام الماضية، يتطلع اليوم إلى اشقائه في الدول العربية ودول الخليج كي يكونوا إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".

وأضاف: "أعاد فخامة الرئيس (ميشال عون) التأكيد على ان موقف لبنان واحد حيال ضرورة قيام أفضل العلاقات بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج والدول العربية وعدم جواز تأثر هذه العلاقات بأي مواقف تصدر عن جهة او افرقاء لا تعبر عن وجهة نظر الدولة اللبنانية".