الجيزة: غلق جزئي لمطلع كوبري الساحل لمدة 3 أيام تبدأ غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبري الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية فإنه سيتم إستكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم، أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة 3 أيام فقط ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 5/11/ 2021، وحتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد الموافق 7/11/2021 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة واتخاذ اللازمة وإزالة أي معوقات.

ونوه المحافظ، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.