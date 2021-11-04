رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتدعيم وتطوير التكامل الإقليمي بين مصر ودول الكوميسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص مصر على تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، خاصة أن التعاون الإقليمي من خلال التكتلات التجارية، أصبح واحداً من أهم آليات تحقيق التنمية.

وأشار مدبولي، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدعيم وتطوير التكامل الإقليمي، وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والدول الأعضاء في الكوميسا، لافتاً إلى أن مصر أسهمت ومازالت تسهم بفاعلية في تدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة القمة الـ21 لرؤساء الدول والحكومات للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، والمقرر عقدها يوم 23 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

حضر الاجتماع سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء على الأهمية، التي توليها مصر لرئاستها المرتقبة لتجمع الكوميسا، لا سيما وأن مصر سوف تتسلم رئاسة الكوميسا فى القمة المقبلة، بعد 20 سنة من آخر مرة تولت فيها الرئاسة في 2001.

وأكد رئيس الوزراء أن استضافة مصر للقمة الـ21 للكوميسا في 23 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ، إنما يعكس إيمانها الراسخ والتزامها بتعزيز العمل الجماعي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وإزالة كافة العقبات التي تعترض حرية التجارة بين الدول الأعضاء، ومجابهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، موجهاً كافة الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لكي تخرج القمة فى أفضل صورة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء المعنيون الترتيبات الجارية لقمة الكوميسا التي ستنعقد بعد ثلاث سنوات من انعقاد القمة الأخيرة في لوساكا بزامبيا في يوليو 2018.