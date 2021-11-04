الصين تسعى لحماية بكين في ظل تزايد إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

تسعى السلطات الصينية إلى حماية العاصمة بكين ضد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي ارتفعت في أكثر من نصف المقاطعات الصينية.

وتتأهب بكين لاستقبال قادة سياسيين الأسبوع المقبل، ولإقامة دورة الألعاب الأولمبيية الشتوية خلال أقل من 100 يوم.

وقالت الشركة الحكومية المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية أمس الأربعاء، إنه تم وقف بيع تذاكر قطارات قادمة من 123 محطة في 23 موقعا تم فيها تسجيل إصابات بكورونا.

وكانت حكومة بكين حظرت في وقت سابق دخول العاصمة على القادمين من مناطق تسجل إصابات بكوفيد.

ورغم أن بكين شهدت تفشيا أكبر لحالات الإصابة بفيروس كورونا في السابق، يأتي التفشي الأخير قبل أيام من انعقاد قمة رئيسية للحزب الشيوعي الحاكم.

كما تم تعليق العمل في بعض المتاحف الرئيسية ودور السينما والمتنزهات والمكتبات في العاصمة. ورغم أن الحكومة لم تغلق الأماكن العامة بشكل رسمي، فإن السلطات دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المزدحمة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس أنها تلقت تقارير عن تسجيل 104 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

وذكرت في تقريرها اليومي أن 87 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 17 المتبقية وافدة من الخارج، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.