قبل إقرار التعديلات الجديدة.. 32 مخالفة لا يجوز التصالح فيها بقانون المرور الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وافق مجلس النواب نهائيًا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .

وينشر الخليج 365 المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها في قانون المرور الجديد والتي جاءت كالتالي:-

1- تعمد السير عكس الاتجاه - الحد الأقصى للمخالفة 3000جنيه والأدنى 1000 جنيه وتصل إلى الحبس.

2- السير بدون رخصة تسيير - الحد الأقصى للمخالفة 3000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

3- التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف 6 أشهر ولا يجوز التصالح.

4- تعمد طمس اللوحات المعدنية - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف 6 أشهر ولا يجوز التصالح.

5- انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

6- انتهاء رخصة التسيير - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

7- اعتداء قائد المركبة على رجل المرور - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

8- عدم صلاحية الفرامل - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

9- عدم توافر شروط الأمن والمتانة - الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.

10- استعمال الأنوار المبهرة - الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.

11- تركيب أجهزة تنبية مخالفة للقانون - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ولا يجوز التصالح.

12- الاشتراك في مواقف الأفراح - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

13- عدم تركيب اللوحات المعدنية - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

14- استعمال لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

15- تركيب سرينة هوائية - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ولا يجوز التصالح.

16- تعمد تعطيل حركة المرور - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

17- استخراج رخصة قيادة غير الرخصة المسحوبة - الحد الأقصى للمخالفة 5000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

18- عدم الإبلاغ عن الحادث الذي وقع منه ونجم عنه إصابات- الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ولا يجوز التصالح.

19- عدم الإخطار عن التغيير بالأجزاء الجوهرية للمركبة لا يجوز التصالح.

20- تركيب ستائر تحجب الرؤية - الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.

21- زجاج ملون يحجب الرؤية - الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.

22- كسر بزجاج السيارة - الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.

23- تحميل ركاب زيادة - بالنسبة لسيارات الأجرة الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.

24- تقاضي أجرة أقصى من لأجرة المقررة بالنسبة لسيارات الأجرة- الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.

25- مخالفة خط السير بالنسبة لسيارات الأجرة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه إيقاف شهر ولا يجوز التصالح.

26- تجزئة خط السير بالنسبة لسيارات الأجرة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.

27- الامتناع عن قبول راكب بالنسبة لسيارات الأجرة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه و لا يجوز التصالح.

28- تحميل ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارة بالنسبة لسيارات الأجرة - الحد الأقصى 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.

29- القيادة تحت تأثير مواد مخدرة بالنسبة لسيارات الأجرة- الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

30- القيادة برخصة لا تجيز بالنسبة لسيارات الأجرة- الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

31- التجول بالسيارة للبحث عن راكب في غير الموقف المخصص لهم - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.

32- مخالفة شروط التراخيص تحميل ركاب بالصندوق الخلفي - الحد الأقصى للمخالفة 200 جنيه والأدنى 100 جنيه وإيقاف رخصة السيارة شهر وإلغاء رخصة قائدها ولا يجوز التصالح.​