لصيانة طبقة "الإيبوكسي".. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني بالمنزل المؤدي لشارع مراد، بغلق حارة مرورية واحد لمدة 3 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وأوضحت الإدارة أن الغلق يأتي تزامنا مع استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبري الجيزة المعدني استعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وأكدت الإدارة أن الغلق يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني تحديداً للمنزل المؤدي لشارع مراد بواقع غلق عدد "۱" حارة مرورية فقط لمدة "3" أيام فقط ابتداء مـن الساعة 12 صباح غد الجمعة حتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد المقبل على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، علماً بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لتيسير الحركة المرورية.