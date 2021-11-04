البرلمان الاسرائيلي يقرّ موازنة 2021 الأولى منذ ثلاث سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (أ ف ب):

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الخميس، موازنة 2021 وهي الأولى التي يتم التصويت عليها منذ ثلاث سنوات، على أن يستأنف مناقشاته بشأن موازنة 2022 نهار الخميس.

وكتب رئيس الحكومة الاسرائيلي نفتالي بينيت في تغريدة "اليوم عيد في دولة اسرائيل!". وأضاف "بعد سنوات من الفوضى، شكّلنا حكومة وهزمنا (المتحورة) دلتا والآن بحمد الله، تبنينا موازنة لاسرائيل".

ويُعدّ التصويت على الموازنة أول اختبار حقيقي لتحالف بينيت الذي ترأّس الحكومة خلفا لبنيامين نتانتياهو في حزيران/يونيو.

ورغم استمرار المناقشات في الكنيست طوال ليل الأربعاء الخميس وتأخّر التصويت على النص حتى الساعة الخامسة (03,00 ت غ)، أشار معلّقون صباح الخميس إلى أن موازنة العام 2021 اُقرّت بسهولة نسبية ومن دون اي تأخير يذكر.

ومن المُقرّر أن تستأنف المناقشات الخميس لإقرار موازنة العام 2022.

بسبب الأزمة السياسية الطويلة التي أدت إلى إجراء أربعة انتخابات تشريعية في أقل من عامين، لم يتم التصويت على أي موازنة في إسرائيل منذ 2018. في ديسمبر 2020، تم حل الكنيست أيضًا بسبب عجز النواب عن الاتفاق على موازنة.

وتولى التحالف برئاسة رئيس الوزراء اليميني نفتالي بينيت ووزير الخارجية الوسطي يائير لبيد في حزيران/يونيو 2021 السلطة خلفا لنتانياهو لوضع حد لهذه الأزمة.

ويضمّ التحالف المتنوع 61 نائبا بأغلبية صوت واحد في الكنيست (120 نائبا).

وتتوقع الموزانة انفاق 609 مليارات شيكل (أكثر من 167 مليار يورو) في العام 2021 و573 مليار شيكل (أكثر من 157 مليار يورو) في العام 2022.