محافظ الأقصر: احتفالية طريق الكباش تعزز من مكانة الأقصر العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

هنأ محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أهالي محافظة الأقصر بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يحتفل به في الرابع من نوفمبر من كل عام، ويوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون"، مشيرا إلى أن العيد القومي للمحافظة هذا العام يأتي متزامنا مع تنظيم الاحتفالية العالمية المرتقبة الخاصة بإعادة إحياء طريق الكباش الذي سيحول الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم.

وأكد محافظ الأقصر أن الاحتفالية ستكون ترويجًا سياحيًا عالميًا للأقصر وتعزز من مكانتها كأحد أهم المدن الأثرية على مستوى العالم.

وأضاف محافظ الأقصر، إنه جرى تطوير وإنشاء خدمات ومرافق (صرف صحي ـ مياه الشرب ـ الكهرباء ـ الرصف ـ الإسكان ـ الري ـ إنشاء وتجديد المدارس لتقليل كثافة الفصول)، وذلك إلى جانب تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".