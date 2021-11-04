ليبيا.. محتجون يغلقون ميناء الزويتينة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

أقدم محتجون ليبيون، على إغلاق البوابة الرئيسية لميناء الزويتينة شرقي ليبيا، مهددين بوقف التصدير في منطقة الهلال النفطي.

مصادر محلية أكدت أن “المحتجين من الباحثين عن العمل من منطقة الهلال النفطي (الموانئ والحقول بمحيط مدينتي السدرة وراس لانوف –شرق) منعوا المهندسين والموظفين من الدخول أو الخروج من الميناء”،

ولم يصدر حتى الآن بيان عن المؤسسة الوطنية للنفط أو الشركة العامة للموانئ والنقل البحري، إلا أن مثل هذه التظاهرات تتكرر من وقت لآخر، والشهر الماضي وعدت المؤسسة بالنظر في مطالب المتظاهرين.

كما نقلت المصادر عن المحتجين تهديدهم بوقف تصدير النفط من الميناء، الذي يصدر آلاف البراميل يوميا، ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم وهي تعيين الباحثين عن العمل خاصة من خريجي معاهد النفط”، مؤكدة أن “هذا الأسبوع كان من المخطط تصدير نحو 3.5 مليون برميل نفطي عبر 5 سفن شحن، كانت سستجه إلى الأسواق العالمية والاوروبية.

ومنذ إعادة ليبيا عملية إنتاج وتصدير النفط 17 سبتمبر /أيلول 2020 تحقق البلاد معدلات إنتاج وإيرادات قياسية من بيع النفط والغاز والتي بلغت خلال يوليو/تموز الماضي أكثر من ملياري دولار.

يذكر أن ليبيا تعتزم رفع إنتاجها من النفط إلى 1.45 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2021، وإلى 1.6 مليون في غضون عامين وإلى 2.1 مليون في غضون أربع سنوات، عبر بدء الإنتاج في حقول جديدة في حوضي سرت وغدامس وإعادة تشغيل الحقول التي أغلقت في العام 2015.