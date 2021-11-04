شكرا لقرائتكم خبر عن متحور «دلتا» يضرب الصين ويتفشى بطريقة أسوأ من «ووهان».. والسلطات تحذر: الوضع مُعقد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تكافح الصين لمواجهة جائحة كورونا أكثر من أي وقت مضى، منذ ظهور الفيروس المميت “دلتا” لأول مرة في مدينة ووهان أواخر عام 2019.

وينتشر متحور فيروس كورونا المعروف باسم “دلتا” شديد العدوى، في جميع أنحاء البلاد على الرغم من الإجراءات المتشددة والقيود المتزايدة التي اتخذها المسؤولون في محاولة لإحباط انتشار المرض.

وسجلت البلاد أكثر من 600 إصابة عدوى محلية في 19 من أصل 31 مقاطعة، في أحدث وأسوأ انتشار للمرض في ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ أزمة ظهوره وتفشيه في ووهان، حسبما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وأبلغت الصين عن 93 حالة محلية جديدة، يوم الأربعاء وحده، و11 إصابة دون أعراض، وظهرت حالات إصابة في ثلاث مقاطعات أخرى، هي وسط تشونغتشينغ وخنان وجيانغسو على الساحل الشرقي.

ويقول المسؤولون في الصين إنهم ملتزمون بالحفاظ على ما يسمى بنهج “صفر كوفيد”، على الرغم من أن التفشي الأخير يأتي بشكل أسرع، ويتجاوز العديد من الإجراءات التي كانت تسيطر في السابق على الفيروس.

من جانبها، حذرت المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنج، بأن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا يزال قاتما ومعقدا، إذ إن حالات العدوى الخليج 365 انتشارها بسرعة.