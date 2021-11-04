شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: نتفهم موقف المملكة تجاه لبنان.. ومليشيا الحوثي قوة مزعزعة للاستقرار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده تتفهم موقف المملكة تجاه لبنان، بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني “جورج قرداحي” المسيئة لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأضاف: “القول إن الحوثيين لا يمثلون قوة مزعزعة للاستقرار، وقوة تسببت في معاناة إضافية لشعب اليمن، فكرة لا ندعمها”.
وجاءت تلك التصريحات بعد يوم من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش قمة المناخ للأمم المتحدة في غلاسغو.
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