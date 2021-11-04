شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين ترفع حظر التجوال الليلي وسط تراجع إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الحكومة الفلبينية اليوم الخميس حظر التجوال الليلي الذي فرضته في العاصمة منذ أكثر من عام في إطار القيود لمكافحة وباء كورونا، وذلك وسط تراجع أعداد إصابات الفيروس في البلاد.

وقال بنيامين أبالوس جونيور، رئيس هيئة تنمية العاصمة مانيلا، إن رفع حظر التجوال سوف يسمح لمراكز التسوق والأماكن التجارية الأخرى بتمديد ساعات العمل قبل العطلة.

وأشار إلى أن ساعات العمل الأطول سوف تساعد في تجنب الازدحام وحركة المرور، مع خروج المزيد من الأشخاص من منازلهم وسط قيود أقل.