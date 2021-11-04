شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.7 يضرب جزيرة سيرام الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرة سيرام الإندونيسية في أرخبيل مالوكو اليوم الخميس، ولم ترد على الفور تقارير بشأن وقوع إصابات.

ونقلت شبكة "سي إن إن الإندونيسية" عن مسؤول بالحماية المدنية المحلية القول إن ثلاثة منازل، على الأقل، في منطقة سنترال مالوكو تضررت نتيجة الزلزال.

وأفادت وكالة الجيوفيزياء الوطنية أن الزلزال وقع الساعة الحادية عشرة واثنين وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي (0342 بتوقيت جرينتش) ، وأن مركزه كان على بعد 16 كيلومترا غرب بلدة واهاي، وعلى عمق 10 كيلومترات.