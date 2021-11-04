الآن.. تشييع جثمان المطرب الكبير صباح فخري

وأعلنت نقابة الفنانيين بسوريا أمس عن ترتيبات مراسم الجنازة.

وبحسب منشور النقابة، سيشيع جثمان الراحل من مشفى الشامي في دمشق مرورا بساحة الأمويين وصولا إلى جسر الثورة باتجاه مدينة حلب، وسيتقبله أهل "الشهباء" وبعد أداء صلاة الجنازة عليه في جامع عبد الله بن عباس، عصر الخميس، ليوارى الثرى بـ"المقبرة الحديثة" بحلب.



وذكرت مصادر إعلامية سورية أن مراسم التشييع الرسمية سيحضرها وزير رئاسة الجمهورية منصور عزام ممثلا عن الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى عدد من الوزراء من بينهم وزيرا الإعلام بطرس الحلاق، والثقافة لبانة مشوح، إضافة إلى عدد من أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وأعضاء في مجلس الشعب وحشد من الفنانين، وممثلين عن النقابات الفنية والمعاهد الموسيقية.