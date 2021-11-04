بماذا وصف 'جيلوان حمد' عودته للمنتخب وماذا قال للجمهور العراقي؟

أبدى جيلوان حمد محترف أوربرو، الناشط في الدوري السويدي الممتاز، سعادة كبيرة باستدعائه لصفوف المنتخب الوطني العراقي من جديد، وذلك تحضيراً لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال حمد في تصريح تابعته الخليج 365، "أنا متحمس جداً لوجودي مع المنتخب الوطني، أنا جاهز بنسبة 100% لخوض المباريات المقبلة كما كنت كذلك دائماً، لدي مباراة يوم الأحد المقبل، وبعدها بيوم سأغادر برفقة زملائي مهند جعاز وأمير العماري إلى الدوحة للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني".

وأشار لاعب خط وسط أوربرو السويدي إلى أن الفرصة ما زالت موجودة لمنتخب أسود الرافدين في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى مونديال قطر المقبل، شاكراً الجماهير في العراق على رسائل الدعم والمساندة التي يتلقاها منهم، ووعدهم بتقديم أفضل المستويات خلال المرحلة المقبلة.

واستدعى الهولندي ديك أدفوكات مدرب منتخب العراق 27 لاعباً اليوم، للمواجهتين المقبلتين أمام المنتخبين السوري والكوري الجنوبي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر المقبل، وشملت القائمة وجود لاعبين للمرة الأولى؛ أمثال أحمد فرحان وعلي الحمادي ومهند جعاز وحسين عمار ومنتظر محمد جبر وحسن عبد الكريم (قوقية)، فيما شهدت إبعاد همام طارق وصفاء هادي وضرغام إسماعيل.

وسيخوض المنتخب العراقي المواجهة الـ5 في التصفيات المونديالية أمام سوريا في الـ11 من الشهر الحالي، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، أرض العراق المفترضة، وبعدها بـ5 أيام يستضيف كذلك كوريا الجنوبية، في افتتاح مباريات الإياب للمجموعة الآسيوية الأولى.

ويتصدر منتخب إيران المجموعة بـ10 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ8 نقاط، فيما قفز منتخب لبنان إلى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتشارك العراق والإمارات في المركز الرابع بـ3 نقاط، وحل منتخب سوريا في آخر الترتيب بنقطة وحيدة.