ماذا قال محمد علي عبود بعد استدعائه لصفوف المنتخب الوطني؟

وعد محمد علي عبود لاعب القوة الجوية والمنتخب الوطني، الجماهير العراقية بتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين لمنتخب بلده أمام سوريا وكوريا الجنوبية، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال عبود في تصريح تابعته الخليج 365، "لم نفقد الآمل حتى الآن، ولدينا فرصة كبيرة في بلوغ مونديال قطر المقبل، وسنقدّم أفضل المستويات في المباراتين المقبلتين أمام المنتخبين السوري والكوري الجنوبي، حتى نستعيد أمل المنافسة على التأهل".

ووجه لاعب خط وسط المنتخب العراقي رسالة لإعلام وجماهير بلده، وطالبهم بالدعم والمساندة والمؤازرة، وتخفيف الضغوطات الكبيرة التي يتعرض إليها المنتخب حالياً، واعداً إياهم بالتعويض والعودة إلى سكة الانتصارات مرة أخرى.