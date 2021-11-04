شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية في أديس أبابا تجلي الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

قررت السفارة الأميركية في أديس أبابا، إجلاء الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم بسبب تصاعد النزاع في إثيوبيا.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء عن حالة الطوارئ، الثلاثاء، بعد أن قالت القوات المتمردة من إقليم تيغراي الشمالي إنها تحقق مكاسب على الأرض وتفكر في الزحف على العاصمة أديس أبابا.

كما أصدرت السلطات في أديس أبابا توجيهات للسكان لتسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن الأحياء التي يقطنونها.