إيران تعلن استئناف المحادثات النووية نهاية الشهر الجاري

بغداد - ياسين صفوان - قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كاني، إن محادثات إيران مع القوى العالمية التي تهدف إلى إعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، ستستأنف يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكتب باقري كاني في تغريدة إنه اتفق مع إنريكي مورا، الأمين العام لدائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال مكالمة هاتفية "على بدء المفاوضات في فيينا بهدف رفع العقوبات غير القانونية واللاإنسانية في 29 نوفمبر"، بحسب رويترز.

وفي أبريل/نيسان الماضي، بدأت طهران والقوى الست مناقشة سبل إنقاذ الاتفاق النووي، الذي انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه منذ عام 2018، وأعاد فرض العقوبات على إيران، مما دفع طهران لخرق مختلف القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، بحسب المصدر ذاته.

لكن المحادثات توقفت منذ انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في يونيو/حزيران، وسط توقعات بأن يتخذ نهجا صارما عند استئناف المحادثات في فيينا.