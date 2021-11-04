عاجل.. السفارة الأمريكية في إثيوبيا تسمح لموظفيها بالمغادرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السفارة الأمريكية في إثيوبيا، الخميس، السماح بالمغادرة الطوعية للموظفين وعائلاتهم بسبب الأوضاع هناك.



ويزور المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، الخميس، دولة إثيوبيا في زيارة تستمر يومين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتوجه إلى إثيوبيا غدا الخميس في زيارة تستمر يومين، مع تزايد قلق واشنطن من اتساع نطاق القتال في هذا البلد.

وزيارة فليتمان تأتي بعد يوم واحد من إعلان أديس أبابا حالة الطوارئ جراء المواجهات مع جبهة تحرير تجراي.

وكانت إثيوبيا أعلنت أمس الثلاثاء حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر عقب إعلان قوات من إقليم تجراي الشمالي، السيطرة على المزيد من الأراضي واعتزامها الزحف صوب العاصمة أديس أبابا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإثيوبي شن غارة جوية على مركز لتدريب عناصر "جبهة تحرير تجراي" في منطقة "عدي هغاراي" بإقليم تجراي (شمال).

وشهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.

ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي تنفذ اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت إلى عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.

وبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين.