البنتاجون: ادعاءات إيران بشأن ناقلة النفط خاطئة تمام

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) مساء الأربعاء ما تناقلته وسائل إعلام إيرانية عن قيام الحرس الثوري بإحباط محاولة أمريكية لمصادرة حمولة ناقلة نفط في مياه خليج عمان.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في تصريحات صحفية الأربعاء: "لقد رأيت الادعاءات الإيرانية ، إنها كاذبة تماما وغير صحيحة على الإطلاق".

ونفى كيربي أن تكون الولايات المتحدة صادرت النفط من ناقلة ووضعته في ناقلة ثانية، واصفا ذلك بأنه "مثير للسخرية".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت الأربعاء بأن الحرس الثوري أحبط محاولة أمريكية لمصادرة حمولة ناقلة نفط في مياه بحر عمان.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن قوات أمريكية اعترضت ناقلة نفط إيرانية بمنطقة بحر عمان وصادرت حمولتها بنقل الشحنة إلى ناقلة أخرى تابعة لها قبل أن تتوجه لجهة مجهولة.

وأوضحت الوكالة أنه ردا على ذلك، قامت قوات الحرس الثوري بتنفيذ عملية إنزال على الناقلة الأمريكية وسيطرت عليها، لتقوم على الفور بتوجيه الناقلة نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

وبعد ذلك حاولت عدة مروحيات وسفن حربية أمريكية استعادة السيطرة على الناقلة إلا أن محاولاتها فشلت في تغيير مسارها، وفقا للوكالة.

وأكدت السلطات الإيرانية أن ناقلة النفط موجودة حاليا داخل المياه الإقليمية الإيرانية.