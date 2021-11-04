كورونا في 24 ساعة| ذروة الموجة الرابعة في مصر.. واللقاح الأفضل للطلاب ومفاجأة بشأن تطعيم المسنين

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 739 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 280562 حتى اليوم.



ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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