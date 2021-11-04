حدث ليلاً| فرض ضريبة الدروس الخصوصية وبدء الانتقال الحكومي للعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كيف رأى المعلمون وخبراء التعليم قرار تحصيل ضرائب من الدروس الخصوصية؟

خرجت مصلحة الضرائب بقرار عكس التيار، تطالب فيه مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملف ضريبي بمصحلة الضرائب، يتناقض تمامًا مع مساعي الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، لمواجهة الدروس الخصوصية.

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الصحة: نشهد ذروة الموجة الرابعة لكورونا وانكسارها خلال أيام

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الفترة الماضية كانت تشهد مصر ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وخلال الأيام القادمة سنبدأ في موجة الانكسار في أعداد الإصابات بكورونا، قائلًا: "الوضع الوبائي مستقر بقاله فترة ليست بالقليلة ومتوقع أن نشهد موجة في الانكسار".

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الإسكان: بدء الانتقال التدريجي للموظفين بالعاصمة الإدارية في النصف الثاني من شهر ديسمبر

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان اليوم، الأربعاء، شهد اطمئنان الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أنه استطلع الموقف فيما يتم تنفيذه من بوابات رئيسية للعاصمة على مداخلها والطرق الرئيسية فيها.

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الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا تدعو لإعادة الحكومة السودانية بقيادة مدنية

أصدرت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا وجهت فيه نداء إلى الجيش السوداني لإعادة الحكومة ومؤسسات الدولة التي يقودها المدنيون في السودان، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

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وفاة اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق.. والجنازة غدًا

توفي مساء اليوم الأربعاء، اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق عن عمر ناهز 85 سنة.

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مسؤول روسي: استئناف المفاوضات النووية يفتح الطريق لرفع العقوبات عن إيران

ترى روسيا أن استئناف مفاوضات فيينا سيفتح الطريق أمام رفع العقوبات عن إيران وعودتها إلى الالتزام بالاتفاق النووي، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

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تعرف على قيمة اشتراك وأقساط "معاشك بإيدك" للتأمين على الفلاحين وأسرهم

أعلنت الحكومة، دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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مستشفى جامعة قناة السويس: "الضحية الثانية لسفاح الإسماعيلية على قيد الحياة وحالته جيدة"

كشف الدكتور عادل حسن المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس، تفاصيل الحالة الصحية للمواطن "محمود أحمد" أحد المصابين في جريحة الإسماعيلية، قائلًا: "حالته الصحية كويسة جدًا حاليًا"، مشيرًا إلى أن المصاب قد وصل للمستشفى بمشكلتين الأولى جراحة وهي قطع في الوتر، وجرح قطعي في الرقبة و تهتك في الأنسجة الموجودة في الرقبة".

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