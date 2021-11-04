شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو للسيطرة على الجراد الصحراوي في القرن الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن دول منطقة القرن الإفريقي تحتاج إلى السيطرة بسرعة على انتشار الجراد الصحراوي للحد من تكاثره وتشكيل أسراب جديدة بحلول منتصف كانون أول/ديسمبر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المنظمة قولها في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، إن جيلا جديدا من آفة الجراد يتكاثر في شرق إثيوبيا وشمال الصومال كما عبرت أسراب منه إلى كينيا. وتابعت أن "نجاح هذه الجهود سيحدد التهديد المحتمل الذي ستواجهه كينيا في نهاية العام الجاري".

وفي اريتريا، عبرت أسراب من إثيوبيا المجاورة. ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء دراسات في اريتريا وإثيوبيا والصومال، كما دعت إلى "زيادة المراقبة والاستعداد في شمال كينيا"