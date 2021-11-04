شكرا لقرائتكم خبر عن اللياقة الصحية أبرزها.. شروط يجب توافرها فى المبعوث وفقا لقانون البعثات الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، عددا من الاشتراطات التى يجب أن تتوفر فى المبعوث، ولعل أبرزها أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات بالتفصيل وفقا للقانون...

يجب أن يتوافر فى المبعوث الشروط الأساسية الآتية :

- أن يكون مصرى الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه فى جناية ، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو فى إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

- أن يكون متمتعا باللياقة الصحية التى تقتضيها البعثة ، وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها فى البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التى تحددها.

- أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات.

- أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.

- ألا يكون قد سبق إيفاده فى بعثة للغرض ذاته.

- ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق ، أو ألغى إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصيره ، أو عدم قدرته على التحصيل العلمى ، أو لسوء السلوك.

- ألا يكون المتقدم على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.

- الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث.

وللجنة أن تضمن الإعلان عن البعثات شروطا إضافية أخرى بما يضمن حسن اختيار المبعوثين وتكفل انتقاء أفضل العناصر.