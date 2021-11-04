شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: وفاة مهاجر وفقدان آخر أثناء محاولة لعبور القنال الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات البحرية الفرنسية إن شخصا لقي حتفه وفقد آخر أثناء محاولته عبور القنال الإنجليزي بينما تم إنقاذ أكثر من 400 شخص من قوارب صغيرة بين ليلة الثلاثاء حتى الأربعاء، في الوقت الذي يسعى فيه تدفق مستمر من المهاجرين للوصول إلى بريطانيا.

وقالت الإدارة البحرية الفرنسية للقنال الإنجليزي وبحر الشمال في بيان الأربعاء إن عدة سفن من البحرية الفرنسية وخفر السواحل وهيئة الجمارك بالإضافة إلى طائرة مروحية تابعة للبحرية شاركت في عمليات الإنقاذ.

وقال الناجون لرجال الإنقاذ إن شخصا سقط في البحر ، غير أن البحث عنه لم يكن مثمرا وتم تعليقه ، وفقا لما ذكرته الإدارة البحرية الفرنسية للقنال الإنجليزي.

وأضاف البيان أنه تم نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى مينائي كاليه ودونكيرك حيث تلقى عمال الإغاثة رعايتهم.

وتم إنقاذ ما يقرب من 16 ألف مهاجر في القنال الإنجليزي بين فرنسا وبريطانيا حتى نهاية آب/أغسطس من هذا العام ، في زيادة كبيرة للأعداد مقارنة بالسنوات الماضية.

ووصل عدد كبير بالمثل من المهاجرين بنجاح إلى الشواطئ البريطانية.

وتحرص الحكومة البريطانية، التي أدخلت قواعد هجرة أكثر صرامة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، على الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

واتفقت لندن وباريس في الآونة الأخيرة على تشديد سيطرتهما على طول السواحل.