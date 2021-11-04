عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلال تدريبات مشتركة.. الكوماندوز البريطانية تهين القوات الأمريكية

الخميس 4 نوفمبر 2021

الخليج 365

أجبرت قوات الكوماندوز البريطانية القوات الأمريكية على استسلام مهين خلال تدريبات مشتركة بينهما.



وذكرت صحيفة إكسبرس البريطانية، أن فرق الكوماندوز البريطانية تفوقت على القوات الأمريكية خلال تدريب قتالي في كاليفورنيا.

وتمكنت من السيطرة على وحدة كاملة من القوات الأمريكية تقريبًا خلال التدريبات القتالية التي استمرت 5 أيام.

وأشارت تقارير بريطانية أخرى إلى "أن القوات الأمريكية طلبت (العودة إلى البداية) في منتصف التدريبات بسبب الخسائر الفادحة في المحاكاة".

وتمكنت القوات البريطانية، من تعطيل أو تدمير كل المعدات الأمريكية، كما صدت أيضا هجوما للقوات الأمريكية، وأنهوا التدريب بالسيطرة على أكثر من 65% من المنطقة بعد أن بدأوا بأقل من 20 في المائة.

وقال اللفتنانت كولونيل آندي داو، قائد القوة البريطانية: "خلال هذا الانتشار، انصب تركيزنا على دمج قدرات تغيير اللعبة لدى جميع أفراد القوة لإحداث تأثير هائل في مواجهة خصم قوي يتمتع بتفكير حر".

يذكر أن تمرين"داجر" تشارك فيه قوات عسكرية من عدة دول، ويركز التمرين على اختبار وحدات مشاة البحرية الأمريكية قبل نشرها في الخارج.

تبلغ المساحة المستخدمة للتمرين أكثر من 3500 كيلومتر مربع من التضاريس الجبلية والصحراوية.