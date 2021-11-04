شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل مفاجئ من أمريكا على خط الأزمة بين لبنان والمملكة.. ماذا طلبت؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بعد أيام من الصمت، دخلت أمريكا على خط الأزمة اللبنانية مع المملكة وعدد من دول الخليج، حيث عبّرت عن أملها في أن تستعيد المملكة وحلفاؤها من الدول الخليجية العلاقات مع لبنان، وأن تبقى القنوات الدبلوماسية بين الجانبين مفتوحة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي: “نعتقد أن العلاقات الدبلوماسية، وقنوات الاتصال بين لبنان وشركائه، يجب أن تبقى مفتوحة”، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

والجمعة الماضية قررت المملكة سحب السفير من لبنان، وأبلغت سفير بيروت في الرياض بأنه غير مرغوب به وأملهته 48 ساعة لمغادرة البلاد، كما اتخذت قرارًا بوقف الواردات اللبنانية.

كما قررت الإمارات والكويت والبحرين، نفس القرارات التي اتخذتها المملكة تجاه لبنان، اعتراضًا على التصريحات “الشاردة” من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن الحرب في اليمن التي يخوضها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، واعتبار أنها “حرب عبثية”، وتبرير جرائم مليشيا الحوثي معتبرًا أنهم يدافعون عن أنفسهم.

وكان وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، أعلن أنه الخليج 365 مع المسؤوليين في الولايات المتحدة لتتدخل أمريكا في الوساطة لمصالحة المملكة ودول الخليج.

كما أعلن انه يلقي آمالًا على الجامعة العربية ومصر في محاولة تقريب وجهات النظر والجلوس للحوار.