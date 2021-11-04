شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 2017.. مخزون البنزين في أمريكا ينخفض إلى أقل مستوى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت إدارة الطاقة الأمريكية عن انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ نوفمبر 2017.

وفي التفاصيل، هبطت مخزونات البنزين، حسب تقرير أسبوعي لإدارة معلومات الطاقة، بواقع 1.5 مليون برميل إلى مستوى 214.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 29 أكتوبر، ما تجاوز توقعات المحللين بهبوط 1.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين تزامنا مع ارتفاع مخزونات النفط بواقع 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 434.1 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة 2.2 مليون برميل.

بدورها ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الأمريكية في مركز التسليم كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 916 ألف برميل الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2018.