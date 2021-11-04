شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة.. محاكمة «أمير بريطاني» في قضية اعتداء جنسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يخضع الأمير البريطاني آندرو، لمحاكمة مدنية قريبًا، على خلفية اتهامات باعتدائه جنسيا على امرأة عندما كانت دون 18 عاماً أكثر من مرة.

ونقلت وكالة رويترز عن “لويس كابلان” قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، إنه يتوقع بدء المحاكمة فيما يتعلق بالدعاوى المدنية التي أقامتها فرجينيا جوفري، بين سبتمبر وديسمبر 2022، بشرط أن يتسنى إعداد هيئة المحلفين بأمان في ظل جائحة كوفيد-19.

وقال كابلان في مؤتمر عبر الهاتف مع محامي آندرو وجوفري: “سأنظر احتمالية أن تكون في سبتمبر، لكن على أية حال، المستهدف هنا هو الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر”.

ورفعت فرجينيا جوفري (38 عاما) دعوى قضائية ضد الأمير آندرو، وهو دوق يورك والابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية، على خلفية أضرار غير محددة في أغسطس.

وقالت إن آندرو أجبرها على ممارسة الجنس في منزل غيسلين ماكسويل رفقة رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين لفترة طويلة في لندن، واعتدى عليها في قصر إبستين بمانهاتن وعلى إحدى جزر إبستين الخاصة في الجزر العذراء الأمريكية.

يذكر أن رجل الأعمال جيفري إبستين قد انتحر داخل محبسه وهو في عمر 66 عاما، بأحد سجون مانهاتن في أغسطس 2019، حيث كان ينتظر محاكمته بتهمة الاتجار في البشر، لكنه قرر التخلص من حياته قبل محاكمته.