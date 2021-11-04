شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تحظر العملات الأجنبية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حظرت حكومة طالبان استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان، في خطوة مفاجئة من المحتمل أن تفاقم مشكلة الاقتصاد الذي يعاني أزمة سيولة وسط انتشار الجوع.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تضغط فيه طالبان من أجل الإفراج عن مليارات الدولارات من الاحتياطيات في الخارج، والتي جمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون منذ وصول الحركة إلى السلطة في أغسطس.

وبدون الاحتياطيات، تم استبعاد أفغانستان فعليا من النظام المالي الدولي.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، القول إنه على الأفغان، بما في ذلك أصحاب المتاجر ورجال الأعمال، استخدام العملة المحلية في جميع المعاملات، وذلك من أجل المصالح الوطنية ودعم الوضع الاقتصادي.