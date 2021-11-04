شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. درع لأوروبا أم منطقة عازلة لحلف شمال الأطلسي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «إنترناشيونال أفيرز» إن أوروبا يجب أن تسأل نفسها عما تعنيه أوكرانيا حقا بالنسة لها، وهل هي درع للقارة أم أنها مجرد منطقة عازلة لحلف شمال الأطلنطي.

وبحسب مقال لـ «ألكسندر شيفنر»، فإن الإجابة ستكون أن ذلك البلد، الذي لم يكن قادرا على تشكيل دولة واحدة خلال 30 عامًا من الاستقلال، وتمزقه التناقضات العرقية واللغوية والاقتصادية، منطقة عازلة.

ولفت إلى أن تلك الإجابة تعكس بوضوح الدور الجيوسياسي لأوكرانيا في العلاقات مع الناتو والاتحاد الأوروبي، حيث يحتاج الحلف إلى ذلك البلد كمنطقة عازلة.

وأضاف: خلال أوائل التسعينيات، عندما لم تكن أوكرانيا ممزقة بعد بسبب الحرب الأهلية، كان الناتو يتطلع بجدية إلى هذه الجمهورية السوفيتية السابقة. أما الرئيس الروسي بوريس يلتسين في ذلك الحين، فلم يستبعد انضمامه إلى الحلف بنفسه. وفي عام 1994، وقع الناتو اتفاقية إطارية مع أوكرانيا كجزء من مبادرة الشراكة من أجل السلام.

ميل مؤيد للحلف

ومضى يقول: بعد 5 سنوات، أظهرت أوكرانيا ميلها المؤيد للحلف من خلال دعم عملية الناتو في البلقان. وفي 12 يونيو 1999، أغلقت كييف المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الروسية المتوجهة إلى بريشتينا لعدة ساعات. وتسببت هذه الخطوة في رد فعل غاضب من العديد من الأوكرانيين، الذين يعتبرون أنفسهم جزءًا من العالم الأرثوذكسي السلافي. ومع ذلك، يبدو أن الخطوة الصغيرة الأولى نحو التكامل الأوروبي الأطلسي قد تحققت.

واستطرد: بعد 27 عامًا، أصبحت أوكرانيا دولة مجزأة، ذات اقتصاد متداعٍ وحكومة فاسدة وسياسة خارجية غامضة. كان أكبر إنجاز لها في السياسة الخارجية هو الحصول على وضع «بدون تأشيرة»، والذي يمنح المواطنين الأوكرانيين فرصة للبحث عن وظائف غير قانونية في البلدان الأوروبية المزدهرة دون الحاجة إلى التقدم للحصول على تأشيرات الدخول.

وأردف: مع ذلك، فإن كل المساعدة التي حصلت عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة وأوروبا لم تساعدها في إعادة شبه جزيرة القرم أو تحقيق النصر على مواطنيها في دونباس.

وتابع: إضافة إلى ذلك، لدى بروكسل وواشنطن شكوك قوية بشأن القدرة الدفاعية للبلاد. الحقيقة هي أنه من بين جميع دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، كان الناتو ذكيًا بما يكفي لقبول جمهوريات البلطيق السوفييتية السابقة فقط، والتي أنفقت 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو قدر كبير من المال بالنظر إلى ميزانياتها الصغيرة.

ومضى يقول: مع النفقات الدفاعية الرسمية لأوكرانيا التي لا تقل عن 5.93% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، يجب أن تكون البلاد قوة عسكرية جبارة لا تخشى أي عضو جديد مرحّب به في الناتو.

باب الناتو

وأردف: مع ذلك، لطالما أصبحت الإمدادات العسكرية مصدرا للمال السهل للنخب السياسية في البلاد، ولم يغيّر التغيير في الفرق الرئاسية هذا الأمر قليلاً.

وأضاف: تواصل أوكرانيا الحصول على كل المساعدات الخارجية التي يمكن تخيلها، والتي تم شطبها، وتختفي على خط المواجهة في حرب مشتعلة.

وتابع: في غضون ذلك، وعلى الرغم من رصيدها من المشاكل التي لم يتم حلها، تواصل كييف الطرق على باب الناتو، وتأمل على ما يبدو في أن تساعد بروكسل في حلها.

وبحسب الكاتب، فإن الدور الوحيد الذي يمكن أن تأمل فيه أوكرانيا هو منطقة عازلة.

ومضى يقول: في النموذج الجيوسياسي الأوروبي، يجبر الصراع مع أوكرانيا روسيا على تعليق نواياها العدوانية في أوروبا، وبعد انتزاع جزء آخر من الأراضي الأوكرانية، سيستغرق الروس بعض الوقت لهضمها.

وأردف: من المؤكد أن كييف ليست سعيدة بمثل هذا السيناريو، وفي يونيو، ناشد الرئيس فولوديمير زيلينسكي الناتو بقبول الدولة على الفور في الحلف. وأكد أن عضوية الناتو ستكون السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في دونباس.

وأضاف: وعد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن أوكرانيا ستصبح يوما ما عضوا في الحلف، مستدركا بأن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها. وبطبيعة الحال، تجاهلت وسائل الإعلام المؤيدة للرئاسة في أوكرانيا ذلك الجزء الأخير من رسالة ستولتنبرغ وبدأت تصف بعبارات متوهجة مباهج الانضمام المبكر إلى الحلف. وهذا على الرغم من معارضة روسيا الحازمة لتوسيع الناتو، مما يعني أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف سوف يستلزم تلقائيا اتخاذ روسيا إجراءات فعالة لضمان أمنها.

درع أوروبا

وتابع: أدرك الرئيس زيلينسكي وإدارته جيدا أنه لا الناتو ولا الاتحاد الأوروبي حريصون على ضم أوكرانيا في أي وقت قريب، وبدأوا في تصوير أوكرانيا على أنها «درع أوروبا».

وأردف: قد تنجح هذه الحيلة الدعائية، الموجهة للاستهلاك الخارجي والمحلي، لبعض الوقت في بعض دول الاتحاد الأوروبي، التي لا تزال متوترة بشأن الصورة الخيالية لدبابات بوتين وهي تتسابق على الطرق السريعة في أوروبا. ومرة أخرى، سيكون لليمين الأوكراني سبب جديد للاعتزاز بدورهم «كمدافعين عن الأوروبيين» ضد «جحافل الروس». لكن بحق لماذا يريد بوتين الاستيلاء على أوروبا؟ لمن سيبيع الغاز؟ ما هو نوع التهديد الذي تشكله موسكو لبروكسل إذن؟

وأشار الكاتب إلى أن فكرة الدرع تكلف أوروبا الكثير، لا سيما أن سعر الغاز مستمر في الارتفاع.

وأضاف: تطالب كييف بالحفاظ على نقل الغاز لنفسها وتريد إمدادات الغاز بأسعار تفضيلية وعقوبات جديدة ضد موسكو. في الوقت نفسه، يهين السياسيون الأوكرانيون الغارقون بالفساد جيرانهم، ولا يبذلون أي محاولات على الإطلاق لكبح جماح اليمين المتطرف المحلي، الذي يشكل تهديدا لأوروبا بأكملها، لذا فإن ما إذا كان الناتو والاتحاد الروسي بحاجة فعلاً إلى منطقة عازلة هو سؤال كبير. لكن ما لا نحتاجه بالتأكيد هو «درع» ندفع ثمنها من جيوبنا.