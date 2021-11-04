عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد الجنود المصريين.. إطلاق نار على قوات أممية ألمانية بمالي

الخميس 4 نوفمبر 2021

الخليج 365

فتح جنود من الجيش الوطني المالي، النار على جنود ألمان من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).



وقع الحادث عند أطراف معسكر كامب كاستور في مدينة جاو شمال شرق مالي.

وأعلن متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني في مدينة بوتسدام، الأربعاء، عن وقوع قصف في الليلة السابقة، مشيرا إلى أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأضاف المتحدث أن الحادثة وقعت بالقرب من المعسكر مباشرة.

ولم يصدر توضيح بعد بخصوص إطلاق النار، وأجرت قيادة العمليات اتصالا بالقوات المسلحة المالية من أجل مباشرة التحقيق في الواقعة.

يذكر أن جنود الجيش الذين أرسلتهم ألمانيا للمشاركة في مهمة مينوسما الأممية في مالي، يتمركزون في معسكر كامب كاستور.

وقبل يومين أعلنت الأمم المتحدة، إصابة 10 جنود دوليين مصريين بنيران حرس الرئاسة في أفريقيا الوسطى، في هجوم وصفته المنظمة بـ"المتعمد".

وأكدت الأمم المتحدة في بيان أن الجنود المصريين التابعين لقوة حفظ السلام، "مينوسكا"، أصيبوا بجروح الإثنين برصاص الحرس الجمهوري في العاصمة بانغي.

ووصفت الأمم المتحدة، في بيانها الثلاثاء، إطلاق النار على الجنود المصريّين بأنه "هجوم متعمد لا يمكن وصفه"، منددة بالواقعة.

وتتولى ألمانيا قيادة مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش في مالي منذ يوليو/تموز الماضي.

وتهدف المهمة السارية منذ عام 2013 إلى دعم القوات في مالي من خلال تقديم المشورة والتدريب أيضا بحيث يمكن للقوات المحلية التصدي لأية تهديدات صادرة من جماعات إرهابية في البلاد.