العاصمة الإثيوبية مهددة .. قوات تيجراي تتقدم نحو أديس أبابا وآبي أحمد في خطر

الشارقة - اميمة ياسر - أكد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحالة تتدهور في إثيوبيا مع تقدم قوات تيجراي التي استقرت داخليا نحو العاصمة أديس أبابا، قائلا: «الأخبار الجديدة خلال الساعات الماضية أن قوات تيجراي يبدو أنهم استثمروا الهدوء النسبي بأن عملوا تحالف مع جبهات أخرى مجاورة لتيجراي».

وأضاف عكاشة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، أن اتحاد جبهتي تيجراي والأورومو وفر قوات على الأرض واستطاعوا السيطرة على بلدان وقرى قريبة من أديس أبابا وكشفوا هشاشة الاستعداد الحكومي ومواقع استراتيجية، مؤكدا أن أديس أبابا تحت تهديد كبير.

وتابع: «رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في وضعية صعبة لدرجة مطالبة المواطنين بحمل السلاح للدفاع عن العاصمة»، مؤكدا أن العاصمة الإثيوبية مهددة بالفعل وجبهة الاورمو منحت تيجراي قوة إضافية وضعت حكومة أبي احمد في مأزق.