اليوم.. محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى السرقة ومقاومة السلطات بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الخميس، أولي جلسات محاكمة 5 متهمين بالسرقة بالإكراه باستخدام أسلحة نارية بحلوان.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمته بالأوراق وهي بضائع ومبلغ مالي وهواتف محمولة والمملوكة للمجني عليهم، وكان ذلك كرها عنهم بأن اقتحموا المتجر محل عمل المجني عليهم حاملين الأسلحة النارية بنادق آلية مهددين إياهم مطلقين للأعيرة النارية بطريقة عشوائية مما تخلف عنه حدوث إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية وشل مقاومتهم، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات والمتعلقات خاصتهم وفروا هاربين على النحو المبين بالتحقيقات .

كما استعملوا القوة والعنف مع أفراد القوة المعينة بالارتكاز الأمني المتواجد بدائرة قسم شرطة حلوان، بأن أطلقوا صوب القوات الأعيرة النارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم بنادق آلية لحمله بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو ضبطهم حال هروبهم بالمسروقات، وتمكنوا من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات.