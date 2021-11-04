الرئيس الجزائري يؤكد دعم بلاده المطلق للشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم بلاده المطلق للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري لسفير فلسطين أمين مقبول، الأربعاء، عقب انتهاء مهامه في البلاد.

كما أعرب السفير مقبول، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، عن شكره للرئيس تبون على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وعن أمله في نجاح القمة العربية التي سوف تستضيفها الجزائر.

وأشار السفير الفلسطيني إلى أنه يتطلع لزيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الجزائر لمناقشة "الكثير من القضايا المشتركة والقومية والدولية".