وزارة الدفاع الأوكرانية: روسيا حشدت نحو 90 ألف عسكري قرب حدودنا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأربعاء، أن روسيا حشدت نحو 90 ألف عسكري من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان: "تفيد معلومات الإدارة العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع، تم حشد مجموعة من القوات العسكرية يبلغ عدد عسكرييها الإجمالي 90 ألف شخص بالقرب من حدودنا وفي الأراضي المحتلة مؤقتًا من قبل الاتحاد الروسي".

وأضافت أن وحدات من الجيش الروسي متمركزة في يلنيا، على بعد نحو 260 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية.

واتهمت وزارة الدفاع الأوكرانية، روسيا بأنها "قامت بشكل دوري بنشر وزيادة قوات للحفاظ على التوترات في المنطقة، وممارسة الضغط السياسي على الدول المجاورة".