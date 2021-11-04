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مورفي: راتب العسكري في الجيش اللبناني يجب أن يكون أفضل من مقاتل في حزب الله

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2021 12:16 صباحًا

كريس مورفي

أوضح رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كريس مورفي أن “راتب العسكري في الجيش اللبناني يجب أن يكون أفضل من مقاتل في حزب الله”.

وتوجّه مورفي إلى السفير السعودي في واشنطن داعياً إياه إلى عدم محاسبة دولة بأكملها وشعب بأكمله وقطع العلاقات الإقتصادية بسبب رأي أحد الوزراء.

وأمل مورفي في حديث تلفزيوني أن تتحسن العلاقة اللبنانية في أسرع وقت متمنياً استعادة العلاقات الإقتصادية.
ويواجه لبنان، الغارق بالفعل في انهيار اقتصادي، انفجار موجة غضب من دول الخليج العربية بعد انتقادات حادة للمملكة من وزير الإعلام جورج قرداحي.

وبلغت العلاقات الخليجية مع لبنان مستوى متدنياً جديداً، الأسبوع الماضي، عندما ظهر قرداحي، في مقابلة تحدث فيها داعماً للحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران وانتقد القوات التي تقودها السعودية لقتالهم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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