ماكرون لميركل: “فرنسا تحبّك”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل في زيارة وداعية لها بعد 16 عاماُ في السلطة. ورحّبت حشود بالزعيمة الألمانية ومُنحت أعلى وسام في فرنسا.

وفي بادرة شكر لميركل على مساهمتها في العلاقات الفرنسية -الألمانية التي شهدت تعاملها مع أربعة رؤساء فرنسيين، دعاها ماكرون إلى زيارة بلدة بون الفرنسية في منطقة بورغونيه لزراعة الكرمة.

واستُقبلت ميركل التي أتت برفقة زوجها يواكيم سوير، بترحيب حار عندما سارت مع ماكرون وسط الحشود والتقت مجموعة من المهنئين كانوا يهتفون “أنجيلا، برافو”.

وغرّد ماكرون باللغة الألمانية “فرنسا تحبك” قبل استقبالها في المدينة حيث أقيمت حفلة عزف على البيانو وعشاء، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن المقرر أيضاً أن تحصل ميركل من ماكرون على وسام جوقة الشرف، وهو الأعلى في فرنسا.

وكان ماكرون رابع رئيس فرنسي تتعامل معه ميركل خلال فترة ولايتها، بعد جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند.