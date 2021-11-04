شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل لبنان عن «عزلة عالمية».. ما الأمر؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يشهد لبنان حالة من التدهور السريع في كافة الخدمات والمجالات، لاسيما المتعلقة بالأمور الاقتصادية والسيولة النقدية، بينما تقف الحكومة عاجزة عن تحقيق أي إنجاز أو محاولة انتشال بلدهم من المصائب التي غرق فيها.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن 10 أيام تفصل لبنان عن عزلة لم تشهدها دولة من قبل، بعد أن ينقطع عن دول العالم نتيجة انقطاع التام في الإنترنت.

وقالت قناة الـ”LBCI” في تقرير لها، إن لبنان على وشك الانقطاع التام عن الإنترنت وعزلة عن دول العالم، إذا لم توزع المنشآت النفطية المازوت للشركات المشغلة لقطاع الاتصالات.

وسيترتب على هذا الانقطاع، توقف كافة الهواتف الأرضية والمحمولة ومقدمي خدمات البيانات ومقدمي الإنترنت وبالتالي عزل البلد عن العالم وشل الحركة في داخل مع توقف العمل في المرافق العامة والخاصة وتوقف حركة المطار والمرفأ والجامعات والمدارس”.

وأضاف التقرير “إذا لم توزع المنشآت النفطية المازوت لشركات “أوجيرو”، و”ألفا” و”تاتش” وذلك بسبب رفض مصرف لبنان تأمين الدولارات لها، فإن لبنان مهدد بالانقطاع التام في الإنترنت وعزله عن دول العالم، خلال الأيام الـ10 المقبلة”.

وأوضحت أن “هذه الشركات غير قادرة على تأمين الدولار لشراء المازوت وتشغيل محطاتها”.

وأشارت القناة إلى أنها كانت في السابق تشتري المازوت من المنشآت النفطية بالليرة اللبنانية، وذلك قبل توقف مصرف لبنان عن استبدال الليرة بالدولار وقيمتها لليوم 130 مليار ليرة”.